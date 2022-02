“Ubriaca d’amore”. Francesca Barra, mamma dolcissima: la prima foto con la figlia Atena (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lo scorso 2 febbraio Francesca Barra è diventata mamma della piccola Atena. mamma e papà (l’attore Claudio Santamaria) avevano dato il lieto annuncio pubblicando una foto delle tre mani e scrivendo: “È nata la nostra Atena, mamma e papà innamorati”. I due si sono sposati due volte: la prima a Las Vegas nel 2017, poi nel 2018 in Basilicata. Sia l’attore che la giornalista vengono da precedenti relazioni in cui hanno avuto figli. Francesca Barra era già mamma di Emma Angelina, Renato e Greta, avuti dall’ex marito Marcello Molfino, mentre Claudio Santamaria è papà di Emma, nata dalla relazione con Delfina Delettrez-Fendi. Francesca Barra ha raccontato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lo scorso 2 febbraioè diventatadella piccolae papà (l’attore Claudio Santamaria) avevano dato il lieto annuncio pubblicando unadelle tre mani e scrivendo: “È nata la nostrae papà innamorati”. I due si sono sposati due volte: laa Las Vegas nel 2017, poi nel 2018 in Basilicata. Sia l’attore che la giornalista vengono da precedenti relazioni in cui hanno avuto figli.era giàdi Emma Angelina, Renato e Greta, avuti dall’ex marito Marcello Molfino, mentre Claudio Santamaria è papà di Emma, nata dalla relazione con Delfina Delettrez-Fendi.ha raccontato ...

Advertising

AngylaStrega : Quando farò l’amore con te avrò grazie puerili tra la stupida illusione come l’abbagliante ingenuità del primo amor… - MarioGuida4 : @Capitan78840348 @MRedivivo @revengeCat @__Hubble__ @mic_carella @____SiRvia Ubriaca d'amore per @__Hubble__ - eunposospetto : ma tu cammini da sola la notte ubriaca e stai cercando qualcuno che ti dica la strada ma non sai dove andare leggi… - nmrpmvv : Ma tu cammini da sola la notte ubriaca E stai cercando qualcuno che ti dica la strada Ma non sai dove andare, leggi… - MaryWidnny : RT @Telefono_fucsia: Non lasciarmi andar via Non lasciare che sia Una stupida storia Una notte ubriaca Una sola bugia Non lasciarmi andar v… -