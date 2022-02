Tuzi (M5S): “Istanze degli studenti sono giuste, lavoriamo su salario minimo e tirocini retribuiti” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Le richieste portate nelle piazze italiane dalle studentesse e dagli studenti sono più che giuste: sicurezza durante le attività di stage, lavoro dignitoso, misure contro la precarietà e lo sfruttamento. Abbiamo il dovere di dare risposte a queste Istanze che riguardano settori che il MoVimento 5 Stelle ha da sempre a cuore". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Le richieste portate nelle piazze italiane dalle studentesse e daglipiù che: sicurezza durante le attività di stage, lavoro dignitoso, misure contro la precarietà e lo sfruttamento. Abbiamo il dovere di dare risposte a questeche riguardano settori che il MoVimento 5 Stelle ha da sempre a cuore". L'articolo .

