Tutte le volte che la Russia ha detto una cosa e ha fatto il contrario (Di venerdì 18 febbraio 2022) In questi giorni il presidente russo Vladimir Putin mantiene l’ambiguità sulle sue intenzioni, che non soltanto è devastante – perché l’attesa di una possibile guerra paralizza l’Ucraina – ma è anche la sua strategia preferita da molti anni. Per questo motivo, fino all’ultimo non sapremo che cosa ha davvero deciso e i precedenti dovrebbero insegnarci qualcosa. Ripercorriamo i più celebri. A metà settembre 2015 c’era molto interesse per le esercitazioni navali della Russia nel Mediterraneo orientale. Forse Putin stava per ordinare un intervento militare in Siria?, era la domanda di tutti gli osservatori e dei governi. Giovedì 24 settembre il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, sgridò i media internazionali. Disse che Tutte le notizie a proposito di un imminente intervento russo in Siria erano “speculazioni che ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 18 febbraio 2022) In questi giorni il presidente russo Vladimir Putin mantiene l’ambiguità sulle sue intenzioni, che non soltanto è devastante – perché l’attesa di una possibile guerra paralizza l’Ucraina – ma è anche la sua strategia preferita da molti anni. Per questo motivo, fino all’ultimo non sapremo cheha davvero deciso e i precedenti dovrebbero insegnarci qual. Ripercorriamo i più celebri. A metà settembre 2015 c’era molto interesse per le esercitazioni navali dellanel Mediterraneo orientale. Forse Putin stava per ordinare un intervento militare in Siria?, era la domanda di tutti gli osservatori e dei governi. Giovedì 24 settembre il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, sgridò i media internazionali. Disse chele notizie a proposito di un imminente intervento russo in Siria erano “speculazioni che ...

