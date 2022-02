Tutte Le Notti è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso da Space Cowboy

(Di venerdì 18 febbraio 2022) IldiLe, una ballad dalalbum in uscita, il primo dopo lo split dei Thegiornalisti. Ilsarà fuori da mercoledì 23 febbraio sule piattaforme digitali e sarà in rotazione radiofonica dal 25 febbraio. IldiLeè una ballad romantica e malinconica, il racconto della solitudine di chi vive la fine di una relazione: “E ti sognole, anche quando mi sveglio anche quando sono sobrio. La vita che ca**o è senza di te? Sì, senza di te”. Il ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : TOMMASO PARADISO: “TUTTE LE NOTTI” È IL NUOVO SINGOLO, DAL 23 FEBBRAIO SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI E DAL 25 FE… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: Tutte le Notti: il nuovo singolo di Tommaso Paradiso - PrimaCommunica2 : Tutte le Notti: il nuovo singolo di Tommaso Paradiso - smexyshima : @bluervsh LUCCIOLE FINCHÉ NON MI SEPPELLISCONO E NOTTI IN BIANCO scontatissime ma vbb le amo tutte, faccio prima a… - Darkover75 : @CarloA Facciamo minima 16 e massima 27, venti deboli da ovest e pioggie moderate tutte le notti dalle 2 alle 5 -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte Notti

Arriva nelle sale dopo il debutto mondiale " come film di preapertura " nelleVeneziane delle Giornate degli Autori 2021, Il mondo a scatti , il film documentario di ...stregona che cattura...A darne notizia per primo è stato duefa su Twitter il deputato Pd Filippo Sensi , che è ... Si tratta di un primo segnale molto importante perle persone che soffrono". Non c'è dubbio che ...S’intitola ‘Tutte Le Notti’, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, disponibile dal 23 febbraio su tutte le piattaforme digitali e dal 25 febbraio in rotazione radiofonica. Il brano, che arriva dopo ...Un padre francese, nel disperato tentativo di impedire ai suoi figli di passare troppo tempo sui social media, è andato fuori strada e ha involontariamente interrotto nell’intera città di Messanges, ...