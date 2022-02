Tripla laurea per i futuri leader globali, la Luiss lancia il programma Ace (America, Cina ed Europa) (Di venerdì 18 febbraio 2022) La “diplomazia della cultura e della formazione” italiana connette e avviCina tre continenti per preparare manager globali: seguendo questa traiettoria oggi venerdì 18 febbraio, con una cerimonia online, la Luiss Guido Carli, la Renmin University of China di Pechino e la George Washington University di Washington D.C., hanno annunciato il lancio di “ACE”: acronimo di “America, China & Europe”, una inedita “Tripla laurea” in “Business Administration” che, unendo tre differenti Paesi e culture manageriali ed istituzionali, rappresenta una assoluta new entry nel panorama mondiale dell’alta formazione. Alla firma del nuovo percorso educativo hanno partecipato: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, il Prorettore per l’Internazionalizzazione Raffele Marchetti, il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 febbraio 2022) La “diplomazia della cultura e della formazione” italiana connette e avvitre continenti per preparare manager: seguendo questa traiettoria oggi venerdì 18 febbraio, con una cerimonia online, laGuido Carli, la Renmin University of China di Pechino e la George Washington University di Washington D.C., hanno annunciato il lancio di “ACE”: acronimo di “, China & Europe”, una inedita “” in “Business Administration” che, unendo tre differenti Paesi e culture manageriali ed istituzionali, rappresenta una assoluta new entry nel panorama mondiale dell’alta formazione. Alla firma del nuovo percorso educativo hanno partecipato: il Rettore dellaAndrea Prencipe, il Prorettore per l’Internazionalizzazione Raffele Marchetti, il ...

