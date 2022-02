Tribunali minori | arriva proroga della chiusura al 2023

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L'Aquila - "Alle 4 del mattino le commissioni riuniteCamera hanno approvato all'unanimità laper iabruzzesi fino a tutto il. Qualcosa in meno dei 2 anni richiesti, ma molto di fronte allo spettrosoppressione definitiva che sarebbe scattata a settembre. Non potevo ricevere un regalo migliore per il mio compleanno: ringrazio tutti i parlamentari, a partire da quelli abruzzesi che hanno saputo fare squadra e raccogliere il nostro appello a portare a casa il risultato. Un ringraziamento speciale a quei parlamentari che, pur non essendo abruzzesi, hanno votato a favore, molti dei quali dopo aver anche sottoscritto e sostenuto l'emendamento da me sollecitato. L'intero parlamento, nessuna forza esclusa, ha nuovamente espresso la propria volontà. Questa vittoria adesso ...

Io come consulente legale da tempo mi occupo di minori e affidi. La vicepresidente Karin Falconi è ... I tribunali fanno fatica a sistemarli, soprattutto per i bimbi più grandi, dai 9 anni in su, magari ... con profonda soddisfazione accoglie la notizia della proroga del temine previsto per la chiusura dei tribunali minori, slittato dal 14 settembre al 31 dicembre 2023. Come già in passato segnalato, ... "Alle 4 del mattino le commissioni riunite della Camera hanno approvato all'unanimità la proroga per i tribunali abruzzesi fino a tutto il 2023. Qualcosa in meno dei 2 anni richiesti, ma molto di ... Meno di un anno fa, a Maggio, Sindaci in fascia tricolore, Istituzioni Regionali e Rappresentanti delle Camere del Parlamento Italiano manifestavano davanti alle sedi dei tribunali minori nel corale ...