«Tre attacchi dell’Ucraina al villaggio dei ribelli filo-russi» (Di venerdì 18 febbraio 2022) I ribelli dell’Ucraina orientale sostenuti dalla russia hanno accusato il governo di Kiev di aver sparato con artiglieria e mortai in tre diversi incidenti, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Interfax e ripreso da Reuters. La Repubblica popolare di Donetsk ha affermato che i colpi di granata hanno colpito il villaggio di Petrivske alle 5,30 del mattino ora locale. Intanto il governo ucraino ha fatto sapere di aver registrato sessanta violazioni del Cessate il Fuoco in 24 ore con il ferimento di un soldato. Kiev e i ribelli si stanno incolpando a vicenda per l’escalation di tensione successiva al ritiro delle forze russe dalla Crimea al termine dell’esercitazione militare che ha fatto prevedere un’invasione dell’Ucraina da parte della russia. Giovedì ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) Iorientale sostenuti dallaa hanno accusato il governo di Kiev di aver sparato con artiglieria e mortai in tre diversi incidenti, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Interfax e ripreso da Reuters. La Repubblica popolare di Donetsk ha affermato che i colpi di granata hanno colpito ildi Petrivske alle 5,30 del mattino ora locale. Intanto il governo ucraino ha fatto sapere di aver registrato sessanta violazioni del Cessate il Fuoco in 24 ore con il ferimento di un soldato. Kiev e isi stanno incolpando a vicenda per l’escalation di tensione successiva al ritiro delle forze russe dalla Crimea al termine dell’esercitazione militare che ha fatto prevedere un’invasioneda parte dellaa. Giovedì ...

