Trasferta in Europa League, tifosi del Napoli bloccati a Madrid (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rientro difficile per un centinaio circa di tifosi del Napoli, che hanno seguito la squadra a Barcellona per la gara di Europa League, giocata ieri. Il volo Iberia 3706 Madrid- Napoli delle 16 è stato cancellato per "problemi tecnici" all'aeromobile non meglio precisati. Dopo vivaci proteste dei passeggeri napoletani e spagnoli Iberia ha comunicato che sarà messo a disposizione un aeromobile in arrivo da Lanzarote. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

