“Tramontate 5Stelle” Napoli | simbolo civico per i candidati alla Provincia In chat strali contro Fico

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Passa peril futuro della leadership di Giuseppe Conte nel M5S, “congelata” da una decisione del Tribunale partenopeo. I legali del MoVimento hanno presentato istanza di revoca del provvedimento e ora i grillini attendono con il fiato sospeso. Nel frattempo, in casaregnano confusione e incertezza. Ancora una volta, città di Roberto, dove il 13 marzo si terranno le elezioni per l’Area metropolitana, la vecchia. Proprio qui, e sempre a causa delle incognite giudiziarie, il M5S rischia infatti di non presentare la lista. Nelleè tutto un ribollire di recriminazioni, propositi e ipotesi. Rinnovo dell’Area metropolitana: si vota il 13 marzo Tra queste, la più accreditata dice chetornata locale del 13 marzo debutterà il logo ...