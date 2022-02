Traghetto Grecia Italia, possibili 14 dispersi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb – Il Traghetto tra Grecia e Italia coinvolto nell’incendio potrebbe aver provocato 14 dispersi, secondo quanto rende noto RaiNews. Traghetto incendiato, possibili 14 dispersi A parlare è il direttore dell’ospedale di Corfù, Leonidas Roumbatis, il quale ha affermato alla televisione Ert che due passeggeri con ferite lievi sono stati ricoverati per motivi di sicurezza, mentre una motovedetta della guardia costiera greca ha soccorso un membro dell’equipaggio di 42 anni, che accusava problemi respiratori. C’è poi la stima che proviene da un’altra emittente televisiva, Skai, secondo la quale tra passeggeri ed equipaggio sarebbero state salvate 278 persone, e di conseguenza ne mancherebbero 14 all’appello, non ancora individuate. Di questi – per il momento ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb – Iltracoinvolto nell’incendio potrebbe aver provocato 14, secondo quanto rende noto RaiNews.incendiato,14A parlare è il direttore dell’ospedale di Corfù, Leonidas Roumbatis, il quale ha affermato alla televisione Ert che due passeggeri con ferite lievi sono stati ricoverati per motivi di sicurezza, mentre una motovedetta della guardia costiera greca ha soccorso un membro dell’equipaggio di 42 anni, che accusava problemi respiratori. C’è poi la stima che proviene da un’altra emittente televisiva, Skai, secondo la quale tra passeggeri ed equipaggio sarebbero state salvate 278 persone, e di conseguenza ne mancherebbero 14 all’appello, non ancora individuate. Di questi – per il momento ...

