Toto Wolff sulla rimozione di Masi: “Ne siamo davvero felici” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo mesi di polemiche e dopo un’approfondita analisi di quanto accaduto nel GP Abu Dhabi 2021, la FIA ieri ha finalmente comunicato le sue decisioni riguardo la direzione gara dei gran premi di F1. Michael Masi è stato sollevato dall’incarico e verrà sostituito dalla coppia formata da Niels Wittich ed Eduardo Freitas, i quali riceveranno inoltre il supporto di Herbie Blash. La presentazione della Mercedes W13, in programma oggi, è stata l’occasione per Toto Wolff di commentare questa scelta, molto attesa soprattutto dal suo team dopo che l’operato di Masi è risultato decisivo per le sorti della sfida mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Un primo commento da parte di Wolff è stato concesso ai microfoni di BBC Radio 4, poco prima dell’inizio dello show di presentazione della W13: ”Penso che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo mesi di polemiche e dopo un’approfondita analisi di quanto accaduto nel GP Abu Dhabi 2021, la FIA ieri ha finalmente comunicato le sue decisioni riguardo la direzione gara dei gran premi di F1. Michaelè stato sollevato dall’incarico e verrà sostituito dalla coppia formata da Niels Wittich ed Eduardo Freitas, i quali riceveranno inoltre il supporto di Herbie Blash. La presentazione della Mercedes W13, in programma oggi, è stata l’occasione perdi commentare questa scelta, molto attesa soprattutto dal suo team dopo che l’operato diè risultato decisivo per le sorti della sfida mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Un primo commento da parte diè stato concesso ai microfoni di BBC Radio 4, poco prima dell’inizio dello show di presentazione della W13: ”Penso che ...

