Totò Cascio | curiosità e vita privata dell’attore lanciato da “Nuovo Cinema Paradiso”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022): abbiamo conosciuto il nome del giovane prodigio del grande schermo con il film di Giuseppe Tornatore “”. Il ruolo del piccolo Salvatore Digli è valso la vittoria del BAFTA nel 1991 come Miglior Attore Non Protagonista. Toto, il successo con “” Oggi l’attore sarà tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno” , a partire dalle 14:00 su Raiuno nell’ultimo appuntamento settimanale del talk condotto da Serena Bortone. Nato a Palazzo Adriano in provincia di Palermo nel 1979, Salvatore “partecipa come ospite del Maurizio Costanzo Show che segna il suo debutto nel mondo dello spettacolo sul finire degli anni ...