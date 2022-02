Tortona-Virtus Bologna domani in tv: orario e diretta streaming semifinale Final Eight Coppa Italia 2022 basket (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Bertram Derthona Tortona-Virtus Segafredo Bologna, valida per le semiFinali della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket. La formazione di coach Ramondino si è guadagnata il passaggio del turno ai quarti battendo con una grande prestazione Trieste. La Vu Nere, invece, hanno battuto Brindisi con una prestazione non scintillante ma da grande squadra. La palla a due è fissata per le ore 21:00 di sabato 19 febbraio. La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. IL TABELLONE COMPLETO PROGRAMMA e ORARI QUARTI DI ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’e le indicazioni per vedere inBertram DerthonaSegafredo, valida per le semii delladidi. La formazione di coach Ramondino si è guadagnata il passaggio del turno ai quarti battendo con una grande prestazione Trieste. La Vu Nere, invece, hanno battuto Brindisi con una prestazione non scintillante ma da grande squadra. La palla a due è fissata per le ore 21:00 di sabato 19 febbraio. La partita sarà visibile intv e in chiaro su Rai Sport HD, oltre che insu Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. IL TABELLONE COMPLETO PROGRAMMA e ORARI QUARTI DI ...

