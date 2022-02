Toromania | l'ultimo derby di Belotti? Gallo | decidilo tu

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Toromania ultimo

Calciomercato.com

... che nonostante tutti i problemi legati al Covid (assenze, giocatori recuperati all'minuto, pochi allenamento sulle gambe) il Torino sia riuscito a strapazzare così un avversario tosto come la ...E sembra proprio che Baselli e Zaza facciano parte di quest'gruppo.Prima il ko nel derby di andata, con il gol partita di Locatelli a pochi minuti dalla fine, poi la beffa Gatti, con il difensore che la sera del 30 gennaio ha deciso di accettare l’offerta della ...Non si può annullare un gol come quello di Belotti. Lo diciamo subito, senza troppi giri di parole, il 2-2 del Torino contro il Venezia sarebbe dovuto essere convalidato perché il Gallo, nel momento ...