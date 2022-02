Torino | le pagelle di CM | Bremer perfetto | Belotti bomber vero

Advertising

JuventusUn : Le pagelle della #Juventus: roccia #deLigt, male #Vlahovic ma il peggiore in campo è stato…?? Date un voto da uno a… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveVerona #SerieA #Pagelle Juventus-Torino 1-1, gol ed highlights Youtube Video:… - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #JuveToro 1-1: Belotti 'canta', i bianconeri rallentano [?? @romeoagresti] - romeoagresti : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #JuveToro 1-1: Belotti 'canta', i bianconeri rallentano [?? @romeoagresti] - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveToro 1-1: Belotti 'canta', i bianconeri rallentano [?? @romeoagresti] -

Ultime Notizie dalla rete : Torino pagelle

Juventus -, ledi SportFair Juventus (4 - 3 - 3): Szczesny voto 6.5: si fa trovare pronto nel primo tempo, salva il risultato con interventi reattivi, non sembra avere responsabilità ......decide il colpo di testa vincente di De LigtBasta per il momento l'incornata vincente di de Ligt alla Juventus per chiudere in vantaggio il primo tempo del derby dell'Allianz Stadium contro ilLe pagelle di Juventus-Torino 1-1, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Il derby della Mole termina in parità: in gol De Ligt nel primo tempo, risponde Belotti nella ...LE PAGELLE DELLA JUVENTUS SZCZESNY 6 Bravo nelle uscite a attento ... Uno dei più pericolosi tra le fila del Torino (30' st Pjaca 5: l'ex non lascia il segno). Torna titolare dopo 82 giorni. Si ...