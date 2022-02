Tomaso Trussardi unfollowa Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti | ecco il presunto motivo

(Di venerdì 18 febbraio 2022). Questo gesto, seppur semplice, ha letteralmente spalancato le porte del gossip confermando la presunta aria di “tempesta” nonostante le dichiarazioni zuccherose (di entrambi) dopo la separazione.La fine di una relazione non è mai bella. Non sono felice, non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il dolore per la recente separazione daresta ancora molto forte - come ha dichiarato in alcune interviste - tuttavia il lavoro la aiuta a restare concentrata su ciò che la fa stare ...Un gesto clamoroso, che tradisce un certo grado - assai elevato, in verità - di nervosismo:, infatti, ha 'defollowato' sui social Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti , la sua ex e sua figlia. Insomma, ha smesso di seguirle sui social. Un dettaglio che la dice lunga su ...Tomaso Trussardi unfollowa Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Questo gesto, seppur semplice, ha letteralmente spalancato le porte del gossip confermando la presunta aria di “tempesta” nonostante ...Il dolore per la recente separazione da Tomaso Trussardi resta ancora molto forte – come ha dichiarato in alcune interviste – tuttavia il lavoro la aiuta a restare concentrata su ciò che la fa stare ...