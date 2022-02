Tomaso Trussardi e il gesto sui social | ha smesso di seguire Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il gossip, si sa, vive anche di congetture e ipotesi. Si parte però da un fatto:ha defollowato (stiamo parlando di Instagram). L’imprenditore non è certamente dedito a una grande attività suima nel corso del suo matrimonio con, durato 10 anni e con l’arrivo di due figlie, Celeste e Sole, qualche foto di coppia o addirittura “di famiglia” l’ha postata. Ora proprio daiarriva ‘la possibile spiegazione’ al suo defollow: il motivo è il bacio die Erossul palco diImpossible. Un bacio che ha mandato in visibilio la parte gossipara del pubblico italiano, tutti a sperare in un ritorno ...

Advertising

occhio_notizie : Tomaso Trussardi defollowa Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti #tomasotrussardi #michellehunziker… - DonnaGlamour : Tomaso Trussardi smette di seguire Michelle Hunziker ed Aurora sui social - infoitcultura : Tomaso Trussardi e il ti amo rivolto al suo cucciolo (FOTO) - infoitcultura : Tomaso Trussardi si consola con un altro amore dopo l’addio a Michelle - infoitcultura : Tomaso Trussardi, perché ha mollato l’ex tronista | Dopo anni l’amara confessione -

Ultime Notizie dalla rete : Tomaso Trussardi

Dopo il bacio affettuoso con Eros Ramazzotti e la frecciata della conduttrice,decide di smettere di seguire la conduttrice e la figlia su Instagram. Dopo tutto il polverone mediatico che ha suscitato il ritorno sul palco di Michelle con Eros Ramazzotti, il loro ...Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno fatto parlare tutta Italia nelle ultime 24 ore: dopo la loro rappacificazione,ha reagito così Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono tornati a far sognare milioni di telespettatori nel corso della serata di ieri. In occasione dello show ideato da Michelle per ...Ieri avevamo sostenuto che Tomaso Trussardi non aveva avuto alcuna reazione al bacio in diretta tra la sua ormai ex moglie e Eros Ramazzotti, ma abbiamo notato che ha tolto il segui su Instagram sia a ...Dopo il bacio affettuoso con Eros Ramazzotti e la frecciata della conduttrice, Tomaso Trussardi decide di smettere di seguire la conduttrice e la figlia su Instagram. Dopo tutto il polverone mediatico ...