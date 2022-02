Tiro con l’arco, volti nuovi e giovani già competitivi agli Europei indoor. Italia in marcia verso Parigi 2024 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 è ormai cominciato ed il Tiro con l’arco Italiano si appresta ad affrontare una stagione di transizione verso un biennio cruciale, in cui tra Campionati Mondiali e qualificazioni olimpiche bisognerà farsi trovare pronti per poi provare quantomeno a bissare i risultati ottenuti a Tokyo in termini di medaglie. Alle spalle di un punto di riferimento indiscusso come Mauro Nespoli, tre volte medagliato a cinque cerchi e argento olimpico individuale in carica, il movimento tricolore sta provando a costruire un gruppo giovane e di talento in grado di colmare il gap con le altre Nazioni di vertice a livello globale (Corea del Sud a parte) specialmente in ottica prova a squadre maschile, dopo la ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il nuovo ciclo olimpicoè ormai cominciato ed ilconno si appresta ad affrontare una stagione di transizioneun biennio cruciale, in cui tra Campionati Mondiali e qualificazioni olimpiche bisognerà farsi trovare pronti per poi provare quantomeno a bissare i risultati ottenuti a Tokyo in termini di mede. Alle spalle di un punto di riferimento indiscusso come Mauro Nespoli, tre volte medato a cinque cerchi e argento olimpico individuale in carica, il movimento tricolore sta provando a costruire un gruppo giovane e di talento in grado di colmare il gap con le altre Nazioni di vertice a livello globale (Corea del Sud a parte) specialmente in ottica prova a squadre maschile, dopo la ...

