The Walking Dead: la stagione finale su Disney+ (Di venerdì 18 febbraio 2022) Disney+ diffonde il trailer ufficiale dell'ultima stagione di The Walking Dead. Disponibile a partire dal 21 febbraio, in esclusiva sulla piattaforma streaming Il grande finale di stagione giunge finalmente alle porte. Dopo ben 11 stagioni di successo, la serie televisiva The Walking Dead è pronta a deliziare i più affezionati fan con colpi di scena mozzafiato. Disney+ in previsione della conclusione della serie, ha diffuso nei giorni scorsi il trailer ufficiale della seconda parte dell'ultima stagione. Basata sull'omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, sarà disponibile a partire dal 21 febbraio in esclusiva sulla medesima piattaforma streaming. Nuove crisi e ardue sfide attendono i protagonisti della ...

