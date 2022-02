The Italian Sea Group approva progetto per l’incorporazione della New Sail (Di venerdì 18 febbraio 2022) The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG”), operatore globale nella nautica di lusso, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi ieri, ha approvato il progetto di Fusione per l’incorporazione della controllata al 100% New Sail S.r.l. (“Società Incorporanda”) in The Italian Sea Group S.p.A. (“Società Incorporante”). New Sail, la fusione TISG e le strategie future In considerazione della funzione strumentale che la Società Incorporanda ha svolto sin dalla sua costituzione e del fatto che l’esercizio dell’attività mediante due soggetti attivi nel medesimo settore non risponderebbe ai criteri di economicità, l’incorporazione della ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 18 febbraio 2022) TheSeaS.p.A. (“TISG”), operatore globale nella nautica di lusso, comunica che il Consiglio di AmministrazioneSocietà, riunitosi ieri, hato ildi Fusione percontrollata al 100% NewS.r.l. (“Società Incorporanda”) in TheSeaS.p.A. (“Società Incorporante”). New, la fusione TISG e le strategie future In considerazionefunzione strumentale che la Società Incorporanda ha svolto sin dalla sua costituzione e del fatto che l’esercizio dell’attività mediante due soggetti attivi nel medesimo settore non risponderebbe ai criteri di economicità,...

Ultime Notizie dalla rete : The Italian Standard Ethics: rating Italia sostenibile, con outlook stabile Lo evidenzia il report annuale del 2021, dal titolo "The Big Picture". "Nel complesso - secondo il ... Lo Se (Standard Ethics) Italian Index è stato lanciato dall'agenzia di rating nel 2014 e ad oggi è ...

Banche: Standard Ethics, il 61% delle italiane è sostenibile Lo evidenzia Standard Ethics (Se) nel report annuale 2021, dal titolo "The Big Picture". L'agenzia ... Se si guarda allo Se Italian Banks Index (Open Free Sustainability Index), l'11% delle banche ...

The Italian Sea Group, approvata fusione per incorporazione di controllata New Sail Borsa Italiana Lavoro digital: l'86% degli italiani non ha la competenze necessarie In Italia è nata la Digital Talent Factory italiana con l'obiettivo di formare talenti e colmare il gap. Si tratta di risorse che non necessariamente devono avere una formazione tecnico-scientifica di ...

Salario minimo, Tridico: è il momento di decidere (Teleborsa) - "Credo sia arrivato il momento di prendere decisioni concrete e il prima possibile, data la situazione di difficoltà spinta dalla pandemia e ora ulteriormente dall'inflazione, che ...

