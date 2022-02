The Batman | Robert Pattinson svela la reazione della sua fidanzata al film

(Di venerdì 18 febbraio 2022), durante l'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live!, si è aperto a proposito delle sue paure e di come ha reagito la suaalla visione di Theha ottenuto l'approvazione per il suo ruolo in Theda parte di una delle persone che per lui contano di più: laSuki Waterhouse. L'attore, intervistato da Jimmy Kimmel, ha parlatosua ragazza aled ha ricordato che cosa ha provato lui stesso prima e durante la proiezionepellicola., l'interprete di Bruce Wayne/, ha confessato al conduttore che l'idea di visionare il ...

Nel corso di un'intervista con EW , Robert Pattinson ha parlato del costume di, il cinecomic DC di Matt Reeves in arrivo il 3 marzo. LEGGI ": la data di uscita, il cast e tutto quello che sappiamo sul film con Robert Pattinson! L'attore ha fatto la sua ...Robert Pattinson ha ottenuto l'approvazione per il suo ruolo inda parte di una delle persone che per lui contano di più: la fidanzata Suki Waterhouse. L'attore, intervistato da Jimmy Kimmel, ha parlato della reazione della sua ragazza al film ed ha ...Questa settimana è emerso un nuovo indizio che alimenta ulteriormente le voci secondo cui Barry Keoghan interpreterà Joker in The Batman. Un documento con i credits di The Batman, trapelato ...In vista dell’arrivo di The Batman, in sala dal 3 marzo, Warner Bros. Games ha annunciato l’apertura dei pre-order della Comic Edition di Batman: Arkham Asylum realizzata per l’Italia in ...