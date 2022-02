The Batman: Robert Pattinson ha seguito il consiglio di Christian Bale sul costume (Di venerdì 18 febbraio 2022) Robert Pattinson ha svelato di aver seguito un consiglio di Christian Bale e aver fatto una richiesta specifica ai costumisti di The Batman. Robert Pattinson ha svelato che, prima delle riprese di The Batman, essere a conoscenza dei problemi avuti dai precedenti interpreti di Bruce Wayne gli ha permesso di compiere una richiesta specifica ai costumisti. L'attore ha parlato del divertente dettaglio durante un'apparizione al talk show condotto da Jimmy Kimmel. L'attore ha rivelato che la produzione di The Batman gli aveva fatto provare i costumi indossati dai precedenti interpreti dell'iconico ruolo per provare a capire quale tipo di stile potesse andare bene alla sua versione dell'eroe di Gotham City. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022)ha svelato di averundie aver fatto una richiesta specifica ai costumisti di Theha svelato che, prima delle riprese di The, essere a conoscenza dei problemi avuti dai precedenti interpreti di Bruce Wayne gli ha permesso di compiere una richiesta specifica ai costumisti. L'attore ha parlato del divertente dettaglio durante un'apparizione al talk show condotto da Jimmy Kimmel. L'attore ha rivelato che la produzione di Thegli aveva fatto provare i costumi indossati dai precedenti interpreti dell'iconico ruolo per provare a capire quale tipo di stile potesse andare bene alla sua versione dell'eroe di Gotham City. ...

Advertising

josewaldez : Sempre volto pro avatar no set do The Batman. - kirbyskravitz : can’t wait di finire l’era di the batman e lasciare quest’app per sempre perché non posso più fare sta vita - cvroljnx : @dvrkxloki amo da me hanno dato il trailer di the batman?? - paranzafritta : Ma quanto gasa la pubblicità Oreo x The Batman - AnnaxLGxTS : RT @TataChips86: Certo che tra Kristen Stewart e Spencer e Robertino e The Batman beh che dire....anzi nulla da dire. ?????? -