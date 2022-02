Tetto contante, l’economista Lamberti: “No a Stato vessatorio, fare conti con realtà italiana” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ci sono Paesi come la Germania che non possiamo definire paradisi fiscali e che non adottano limiti sul contante, eppure il livello di evasione è più basso e l’uso del digitale è maggiore. Il problema è abituare alla convenienza della dichiarazione, con uno Stato meno vessatorio, con la possibilità di dedurre le spese in detrazione, con minori tasse e balzelli quotidiani e impegni burocratici”. E’ quanto dice all’Adnkronos l’economista Lucio Lamberti, nel commentare il limite all’utilizzo del contante che nel 2022 sarà di 2.000 euro e non di 1.000 come previsto inizialmente. “Da qualche tempo il controllo nei pagamenti in contanti sta diventando asfissiante. L’Italia è uno dei Paesi che ha adottato in Europa limiti più stringenti. L’intento del legislatore è spingere ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ci sono Paesi come la Germania che non possiamo definire paradisi fiscali e che non adottano limiti sul, eppure il livello di evasione è più basso e l’uso del digitale è maggiore. Il problema è abituare alla convenienza della dichiarazione, con unomeno, con la possibilità di dedurre le spese in detrazione, con minori tasse e balzelli quotidiani e impegni burocratici”. E’ quanto dice all’AdnkronosLucio, nel commentare il limite all’utilizzo delche nel 2022 sarà di 2.000 euro e non di 1.000 come previsto inizialmente. “Da qualche tempo il controllo nei pagamenti in contanti sta diventando asfissiante. L’Italia è uno dei Paesi che ha adottato in Europa limiti più stringenti. L’intento del legislatore è spingere ...

