Tetto al contante, M5S presenta emendamento per riabbassarlo a mille euro. “Non possiamo permetterci favori all’economia sommersa” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Abbiamo presentato in Aula un emendamento soppressivo al decreto milleproroghe rispetto all’innalzamento del Tetto al contante, votato dal centrodestra contro il parere del Governo. Come spiega benissimo uno studio di Bankitalia del 2021, un intervento del genere costituisce un favore enorme all’economia sommersa. E in un Paese con circa cento miliardi annui di evasione questo non ce lo possiamo permettere”. Lo dichiarano i deputati M5S Vita Martinciglio e Giovanni Currò, capogruppo e vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, dopo il blitz di giovedì notte con cui il centrodestra ha riportato a duemila euro fino al prossimo anno il limite massimo ai pagamenti cash, che dal 1° gennaio si era abbassato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Abbiamoto in Aula unsoppressivo al decretoproroghe rispetto all’innalzamento delal, votato dal centrodestra contro il parere del Governo. Come spiega benissimo uno studio di Bankitalia del 2021, un intervento del genere costituisce un favore enorme. E in un Paese con circa cento miliardi annui di evasione questo non ce lopermettere”. Lo dichiarano i deputati M5S Vita Martinciglio e Giovanni Currò, capogruppo e vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, dopo il blitz di giovedì notte con cui il centrodestra ha riportato a duemilafino al prossimo anno il limite massimo ai pagamenti cash, che dal 1° gennaio si era abbassato a ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Questa notte la destra ha votato per un innalzamento del tetto del contante, una retromarcia rispetto alla strada c… - CottarelliCPI : Governo battuto sul tetto all'uso del contante che doveva scendere da 2000 a 1000 euro. Si vede che qualcuno pensa… - FratellidItalia : Grazie ad un emendamento di FDI il tetto all'uso del contante viene riportato a 2000€. Siamo riusciti a portare a c… - MaurizioAlba : RT @Lisaonthesofa: Per fortuna il tetto del #CONTANTE è a 2000€, perché al distributore di benzina vicino casa mia non funziona il pos. - alicepasquali5 : RT @Simo_Cardellini: Negli ultimi 3 giorni FdI ha festeggiato per: -no al #Referendum sull'#eutanasialegale; -no al referendum sulla #Canna… -