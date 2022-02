Teo Mammuccari durissimo con Rudy Zerbi | “Non voglio dire …”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Teoda pochi giorni è tornato a condurre uno dei programmi più importanti e più seguiti dai telespettatori italiani. Stiamo parlando de Le iene, che il conduttore per la prima volta conduce insieme a Belen Rodriguez. In questa edizione del programma, è stato introdotto un nuovo gioco, ovvero il Passaparolaccia. Il Passaparolaccia, il nuovo gioco de Le Iene Sostanzialmente i due conduttori sono chiamati a rispondere a delle domande anche piuttosto scomode e sono chiamati ad essere sinceri. La scorsa settimana Belen ha risposto a delle domande poste da Teo, alcune di queste molto cattive e sembra che la showgirl abbia risposto in modo piuttosto sincero e schietto. Questa settimana è toccato a Teo. Anche lui ha fatto delle rivelazioni piuttosto importanti e sembra abbia risposto a delle domande piuttosto scomode, parlando ...

L'argentina però ha anche raccontato come è nata l'idea di condurre le Iene con: 'Una serata tranquilla mi squilla il telefono emi dice che aveva fatto il mio nome a Davide ...Belen Rodriguez è attualmente alle prese con il nuovo incarico per la conduzione del programma su Italia Uno Le Iene accanto a. La showgirl in passato ha già avuto modo di collaborare con il presentatore nella trasmissione di Maria De Filippi Tu Si Que Vales e fin da subito i due hanno mostrato una particolare ...A prescindere da come andrà a finire non si può certo dire che questo non sia un momento più che felice per Belén che a Le Iene, insieme all’amico e collega Teo Mammucari (con il quale condivide il ...Teo Mammuccari da qualche giorno è tornato al timone di una delle trasmissioni più importanti di Italia 1. Stiamo parlando de Le iene, il programma tanto amato dai telespettatori italiani che va in ...