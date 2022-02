Tennis, Novak Djokovic: “Vivrò con la mia decisione e le conseguenze di non farmi iniettare il vaccino” (Di venerdì 18 febbraio 2022) La mancata vaccinazione di Novak Djokovic continua a far discutere il mondo del Tennis. Il numero 1 al mondo, assente agli ultimi Australian Open e ora in forte dubbio per gran parte dei tornei più importanti della stagione, ha parlato alla rete pubblica RTS. “Mi chiamano Novaxx? Nel corso della mia carriera mi sono abituato ad essere chiamato in molti modi, alcuni anche peggiori – afferma Nole – Ci sono persone che mi sostengono e altre a cui non piaccio. Lo affronto bene, è tutto quello che posso dire”. Il serbo spiega perché non vuole vaccinarsi: “Come atleta d’élite, controllo almeno tre volte tutto ciò che entra nel mio corpo. Se qualcosa cambia lo 0,5% del mio corpo, lo sento subito. Sono solo prudente prima di prendere qualsiasi decisione. Vivrò con le conseguenze e con la mia ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) La mancata vaccinazione dicontinua a far discutere il mondo del. Il numero 1 al mondo, assente agli ultimi Australian Open e ora in forte dubbio per gran parte dei tornei più importanti della stagione, ha parlato alla rete pubblica RTS. “Mi chiamano Novaxx? Nel corso della mia carriera mi sono abituato ad essere chiamato in molti modi, alcuni anche peggiori – afferma Nole – Ci sono persone che mi sostengono e altre a cui non piaccio. Lo affronto bene, è tutto quello che posso dire”. Il serbo spiega perché non vuole vaccinarsi: “Come atleta d’élite, controllo almeno tre volte tutto ciò che entra nel mio corpo. Se qualcosa cambia lo 0,5% del mio corpo, lo sento subito. Sono solo prudente prima di prendere qualsiasicon lee con la mia ...

