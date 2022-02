Tennis, Novak Djokovic a Roma, Andrea Costa tuona: “Finché ci sono esistono regole che vanno rispettate” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si accende anche la polemica relativa alla presenza agli Internazionali d’Italia di Roma, previsti per la seconda metà di maggio, di Novak Djokovic. Ieri Valentina Vezzali, attualmente nel ruolo di sottosegretario per lo Sport, aveva sostanzialmente lasciato le porte aperte per il serbo, anche se non fosse stato vaccinato. Oggi è arrivata prontissima la replica di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, che ha parlato della questione a Radio 24: “Non mi convincono le motivazioni con il quale la sottosegretaria Vezzali ha detto che Djokovic potrà partecipare agli Internazionali di Roma, ci sono delle regole che vanno rispettate Finché ci sono. Creare dei fronti, dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si accende anche la polemica relativa alla presenza agli Internazionali d’Italia di, previsti per la seconda metà di maggio, di. Ieri Valentina Vezzali, attualmente nel ruolo di sottosegretario per lo Sport, aveva sostanzialmente lasciato le porte aperte per il serbo, anche se non fosse stato vaccinato. Oggi è arrivata prontissima la replica di, sottosegretario alla Salute, che ha parlato della questione a Radio 24: “Non mi convincono le motivazioni con il quale la sottosegretaria Vezzali ha detto chepotrà partecipare agli Internazionali di, cidellecheci. Creare dei fronti, dei ...

