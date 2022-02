Tennis, anche in Italia scoppia il caso Djokovic. Costa: «Contrario alla sua presenza agli Internazionali» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Andrea Costa è «Contrario» alla partecipazione di Novak Djokovic agli Internazionali di Roma, il torneo di Tennis più importante in Italia previsto dal 2 al 15 maggio. «Non mi convincono le motivazioni con le quali la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha detto che Djokovic potrà partecipare agli Internazionali di Roma», ha detto il sottosegretario alla Salute a 24 Mattino su Radio 24. Djokovic, che non è stato vaccinato contro il Coronavirus, potrebbe dunque saltare anche l’appuntamento del Master 1000 di Roma. «Ci sono delle regole che vanno rispettate finché ci sono». Nei giorni scorsi, Vezzali aveva dichiarato che, secondo le attuali ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) Andreaè «partecipazione di Novakdi Roma, il torneo dipiù importante inprevisto dal 2 al 15 maggio. «Non mi convincono le motivazioni con le quali la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha detto chepotrà parteciparedi Roma», ha detto il sottosegretarioSalute a 24 Mattino su Radio 24., che non è stato vaccinato contro il Coronavirus, potrebbe dunque saltarel’appuntamento del Master 1000 di Roma. «Ci sono delle regole che vanno rispettate finché ci sono». Nei giorni scorsi, Vezzali aveva dichiarato che, secondo le attuali ...

