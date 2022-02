"Tanto ho compiuto 70 anni...". Piercamillo Davigo alla sbarra, il terrore della gattabuia: quella frase dopo il rinvio a giudizio (Di venerdì 18 febbraio 2022) La prima udienza è fissata il 20 aprile a Brescia. Sarà il momento in cui si entrerà nel vivo del dibattimento nei confronti di Piercamillo Davigio, l'ex simbolo di Mani Pulite rinviato a giudizio ieri per «rivelazione del segreto d'ufficio» per il caso dei verbali di Piero Amara su una presunta "Loggia Ungheria". Lo ha deciso ieri il gup Federica Brugnara: ora saranno i giudici a stabilire se Davigo abbia davvero rassicurato il pm milanese Paolo Storari, che chiedeva di essere tutelato rispetto alla inerzia dei suoi capi. Gli atti vennero consegnati dal pubblico ministero a Davigo nell'aprile 2020 e poi - così sostiene l'accusa dei pm Donato Greco e Francesco Milanese - «violando i doveri» legati alle sue funzioni e «abusando delle sue qualità» Davigo li avrebbe diffusi ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) La prima udienza è fissata il 20 aprile a Brescia. Sarà il momento in cui si entrerà nel vivo del dibattimento nei confronti diDavigio, l'ex simbolo di Mani Pulite rinviato aieri per «rivelazione del segreto d'ufficio» per il caso dei verbali di Piero Amara su una presunta "Loggia Ungheria". Lo ha deciso ieri il gup Federica Brugnara: ora saranno i giudici a stabilire seabbia davvero rassicurato il pm milanese Paolo Storari, che chiedeva di essere tutelato rispettoinerzia dei suoi capi. Gli atti vennero consegnati dal pubblico ministero anell'aprile 2020 e poi - così sostiene l'accusa dei pm Donato Greco e Francesco Milanese - «violando i doveri» legati alle sue funzioni e «abusando delle sue qualità»li avrebbe diffusi ad ...

Advertising

sportli26181512 : Inter-Brozovic, nuovo contatto: ingaggio accettato, si tratta sulle commissioni: L’Inter e Brozovic hanno compiuto… - keikimochii : Lì in Corea è già il 18 significa che lì ho già compiuto un anno con i bangtan ???? capite perché questo giorno è così tanto speciale per me - lilly_097 : @osarieme4 Hai seri problemi di comprensione e scrittura della lingua italiana. Riesci a scrivere una frase che abb… - re__atlas : 10 domande SPAM 1 ogni tanto. 2 sì. 3 ce ne sono state varie di..., dipende cosa ma ad ogni modo dopo aver compiut… - MamolkcsMamol : RT @DokH6197: Riguardo al proprio destino personale, la tragedia classica mostra che la causa principale del fallimento sta non tanto nell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Tanto compiuto Nuovo raccordo della Pedemontana: il tratto Treviso Nord e Conegliano chiude di notte E a quanto pare non si arriverà a tanto. A conti fatti, quindi, nel giro di un paio di mesi verrà ... Ed entro la fine del 2022, ma si punta a fare pure prima, verrà compiuto anche l'ultimo passo con l'...

Test Moto2, Pedro Acosta: "L'obiettivo del 2022? Dare tanto gas" - News Una risposta che la dice lunga sulla maturità di un pilota che non ha ancora compiuto la maggiore età . GT: Valentino Rossi in pista a Magny Coura con l'Audi

Test Moto2, Pedro Acosta: “L'obiettivo del 2022? Dare tanto gas” Motosprint.it E a quanto pare non si arriverà a. A conti fatti, quindi, nel giro di un paio di mesi verrà ... Ed entro la fine del 2022, ma si punta a fare pure prima, verràanche l'ultimo passo con l'...Una risposta che la dice lunga sulla maturità di un pilota che non ha ancorala maggiore età . GT: Valentino Rossi in pista a Magny Coura con l'Audi