Tanti auguri a Roberto Baggio Il fuoriclasse che ha sbagliato il rigore nella finale dei Mondiali

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Spegne oggi 55 candeline l’ex calciatore. Un traguardo di vita importante perche, nonostante sia ormai da tempo lontano dai riflettori calcistici, continua a far sognare e discutere gli appassionati. La storia diè un film straordinario che alterna, come in una sorta di ottovolante, tonfi terrificanti e successi straordinari in una carriera fatta di molte squadre e molte discussioni ( leggi di più). E, come il protagonista di un romanzo,è un personaggio divisivo e complesso. Sul quale il giudizio dei tifosi è sempre stato lacerato. Il suo passaggio dalla Juventus alla Fiorentina provocò giorni e giorni di rivolta popolare durante i quali...