Svizzera | travolto mentre scarica il Tir | muore camionista genovese di 49 anni

Snowboarder 17.enne travolto e ucciso da una valanga sul Piz Darlux

Genova " La dinamica dell'ennesimo incidente sul lavoro è ancora al vaglio degli inquirenti svizzeri. E però sembra tanto chiara quanto tragica. Succede tutto durante le operazioni di scarico di un ...Il 49enne è statodal carico che aveva trasportato con il suo mezzo pesante fino in, nella cittadina di Inwil nel cantone Lucerna. E' rimasto schiacciato da una cassa che si è ...Fabio Luccherino, di Sampierdarena, era in Svizzera per consegnare alcune merci ... per cause ancora da verificare nel dettaglio, si sgancia e travolge il camionista presente nella zona sottostante e ...Il 49enne è stato travolto dal carico che aveva trasportato con il suo mezzo pesante fino in Svizzera, nella cittadina di Inwil nel cantone Lucerna. E’ rimasto schiacciato da una cassa che si è ...