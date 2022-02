Superbonus: la stretta sui crediti nel nuovo decreto del governo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Varato dal Consiglio dei ministri all'unanimità il decreto che introduce "misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia", che si accompagna ad un Leggi su europa.today (Di venerdì 18 febbraio 2022) Varato dal Consiglio dei ministri all'unanimità ilche introduce "misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia", che si accompagna ad un

Advertising

LaStampa : Superbonus, la stretta di Draghi: carcere per chi assevera false spese - lillydessi : Caro bollette, ok dal governo al decreto di 7,5 miliardi. Via libera anche alla stretta sui crediti del Superbonus… - bizcommunityit : Caro bollette, ok dal #governo al decreto di 7,5 miliardi. Via libera anche alla stretta sui crediti del Superbonus - FulvioImpiumi : RT @LaStampa: Superbonus, la stretta di Draghi: carcere per chi assevera false spese - Thepissedcat : Caro energia, via libera del Cdm al decreto da sei miliardi. Carcere per le frodi sui bonus casa - Il Sole 24 ORE -