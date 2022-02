“Suo figlio ha investito una persona, ha bisogno di 5mila euro”, anziana di Solopaca sventa la truffa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSolopaca (Bn) – Nel pomeriggio di ieri, verso le ore 16, una ottantenne di Solopaca, riceveva a casa sua una telefonata nella quale un uomo riferiva che il figlio della donna era rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui aveva investito una persona. L’ignoto, aggiungeva che per risolvere bonariamente l’accaduto occorreva versare la somma di € 5.000,00 in contanti e che il denaro lo avrebbe ritirato tra quindici minuti facendo passare da casa un suo incaricato. A questa telefonata, la donna tergiversava con il suo interlocutore in quanto ben ricordava che in un recente servizio giornalistico televisivo andato in onda su una mittente nazionale per un fatto simile avvenuto a Cusano Mutri, i Carabinieri avevano individuato i malfattori proprio perché la vittima aveva ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Nel pomeriggio di ieri, verso le ore 16, una ottantenne di, riceveva a casa sua una telefonata nella quale un uomo riferiva che ildella donna era rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui avevauna. L’ignoto, aggiungeva che per risolvere bonariamente l’accaduto occorreva versare la somma di € 5.000,00 in contanti e che il denaro lo avrebbe ritirato tra quindici minuti facendo passare da casa un suo incaricato. A questa telefonata, la donna tergiversava con il suo interlocutore in quanto ben ricordava che in un recente servizio giornalistico televisivo andato in onda su una mittente nazionale per un fatto simile avvenuto a Cusano Mutri, i Carabinieri avevano individuato i malfattori proprio perché la vittima aveva ...

