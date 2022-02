Sulle "canne" ha prevalso il buon senso (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Corte costituzionale nel respingere il referendum sulla legalizzazione della cannabis ha compiuto un atto di assoluto buonsenso. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Corte costituzionale nel respingere il referendum sulla legalizzazione della cannabis ha compiuto un atto di assoluto

CANNABIS/ 'Purtroppo la mentalità dominante è più forte di un referendum bocciato' Le canne che si vendono, la nuova produzione di marijuana, è stata potenziata, non è più quello di una volta. Sulle persone più fragili si hanno effetti devastanti. Lo vediamo sui nostri ragazzi, ...

Sulle "canne" ha prevalso il buon senso il Giornale Sulle "canne" ha prevalso il buon senso La Corte costituzionale nel respingere il referendum sulla legalizzazione della cannabis ha compiuto un atto di assoluto buonsenso. Un atto a favore dei giovani, massimi consumatori di una sostanza ...

Fucile a canne mozze in casa: arrestato Stretta sulle armi: un arresto. Nell’ambito del rafforzamento dei ... il giovane è stato trovato in possesso di un fucile calibro 28 modificato a “canne mozze”, unitamente a n. 7 cartucce dello stesso ...

