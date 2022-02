Studenti in piazza a Milano: «L’alternanza scuola-lavoro uccide» (Di venerdì 18 febbraio 2022) . Le proteste studentesche anche in altre città e a Napoli E’ in corso tra le strade di Milano la protesta degli Studenti contro i pericoli delL’alternanza scuola-lavoro e le regole ministeriali previste pe ril prossimo esame di maturità. Questa è la terza giornata di mobilitazione nazionale messa in atto in poche settimane. La prima fu quella del 28 gennaio scorso, indetta per la morte di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni morto durante il percorso di alternanza scuola-lavoro in un’azienda in provincia di Udine. La seconda è quella del 4 febbraio, in cui gli Studenti protestavano contro le nuove modalità del prossimo esame di Maturità. Milano, manifestazione Studenti: parte il corteo da largo Cairoli ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) . Le proteste studentesche anche in altre città e a Napoli E’ in corso tra le strade dila protesta deglicontro i pericoli dele le regole ministeriali previste pe ril prossimo esame di maturità. Questa è la terza giornata di mobilitazione nazionale messa in atto in poche settimane. La prima fu quella del 28 gennaio scorso, indetta per la morte di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni morto durante il percorso di alternanzain un’azienda in provincia di Udine. La seconda è quella del 4 febbraio, in cui gliprotestavano contro le nuove modalità del prossimo esame di Maturità., manifestazione: parte il corteo da largo Cairoli ...

welikeduel : Gli studenti tornano in piazza #propagandadiclasse #propagandalive - solounastella : RT @eziomauro: Scuola, studenti in piazza per il terzo venerdì di fila. Timori di scontri - zeussotto : #studenti in piazza a #Roma e in 40 cittá in tutta Italia contro #alternanzascuolalavoro e contro #maturita2022 in… - flc_crea : RT @flaviaamabile: Studenti in piazza a Roma e slogan irresistibili #scuola #alternanzascuolalavoro #roma - LaPresse_news : I ragazzi tornano in piazza. Da Milano a Roma manifestazioni in tutta Italia. -