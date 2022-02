Stranger Things, quando esce e cosa sappiamo sulla quarta stagione della serie? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Netflix ha annunciato la prima data d’uscita di Stranger Things 4: ecco cosa sappiamo Dopo due anni di attesa, sono uscite le date di Stranger Things 4, quarta stagione della serie Netflix creata dai fratello Matt e Ross Duffer. Questa stagione sarà divisa in due capitoli data la sua lunghezza: il primo uscirà il 27 maggio e il secondo il primo luglio 2022. Ad annunciarlo sono stati gli stessi produttori con una lettera, nel quale anticipa una triste notizia per i fan dell’amata serie: con la quarta stagione si chiudono le avventure di Undici e Brown e dei loro amici. L’annuncio dei due produttore di Stranger Things ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 18 febbraio 2022) Netflix ha annunciato la prima data d’uscita di4: eccoDopo due anni di attesa, sono uscite le date di4,Netflix creata dai fratello Matt e Ross Duffer. Questasarà divisa in due capitoli data la sua lunghezza: il primo uscirà il 27 maggio e il secondo il primo luglio 2022. Ad annunciarlo sono stati gli stessi produttori con una lettera, nel quale anticipa una triste notizia per i fan dell’amata: con lasi chiudono le avventure di Undici e Brown e dei loro amici. L’annuncio dei due produttore di...

