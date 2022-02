“Stato di emergenza, caro bollette, energie rinnovabili, filiera automobilistica e crescita”: ecco la ricetta Draghi che loda il governo (Di venerdì 18 febbraio 2022) In merito all’ormai stra-citato ‘D-day’ circa l’eliminazione dello Stato d’emergenza, che in molti indicano per il 31 marzo, stamane è intervenuto il premier Draghi il quale ha esordito affermando che “Voglio uscire al più presto possibile” dall’emergenza covid, vogliamo eliminare le restrizioni il più presto possibile“. Draghi: “Una road map specifica entro pochi giorni per eliminare ogni incertezza tra ora e il 31 marzo” Pur facendo capire di condividere l’idea di un’ulteriore proroga, il presidente del Consiglio ha quindi aggiunto: “Non abbiamo ancora una road map specifica, è mia intenzione uscire con una road map specifica entro pochi giorni per eliminare ogni incertezza tra ora e il 31 marzo. Questo è importantissimo per tutti: famiglie, scuole, attività produttive. Darebbe certezza in questo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) In merito all’ormai stra-citato ‘D-day’ circa l’eliminazione dellod’, che in molti indicano per il 31 marzo, stamane è intervenuto il premieril quale ha esordito affermando che “Voglio uscire al più presto possibile” dall’covid, vogliamo eliminare le restrizioni il più presto possibile“.: “Una road map specifica entro pochi giorni per eliminare ogni incertezza tra ora e il 31 marzo” Pur facendo capire di condividere l’idea di un’ulteriore proroga, il presidente del Consiglio ha quindi aggiunto: “Non abbiamo ancora una road map specifica, è mia intenzione uscire con una road map specifica entro pochi giorni per eliminare ogni incertezza tra ora e il 31 marzo. Questo è importantissimo per tutti: famiglie, scuole, attività produttive. Darebbe certezza in questo ...

Advertising

borghi_claudio : Qualcosa si muove. Se il M5S fosse coerente e votasse con noi emendamento per lo stop green pass con la fine dello… - borghi_claudio : Mi dicono dalla XII commissione che l'emendamento sulla fine del green pass assieme allo stato di emergenza il 31 m… - borghi_claudio : Vedo che stanno uscendo messaggi su green pass e stato di emergenza. E' solita propaganda. Sono i soliti ordini del… - emillyele : RT @mgmaglie: L'obbligo vaccinale per gli #Over50 è esattamente quello che sembra:un obbrobrio, una violazione di qualunque diritto garanti… - fabryzzi77 : RT @mgmaglie: L'obbligo vaccinale per gli #Over50 è esattamente quello che sembra:un obbrobrio, una violazione di qualunque diritto garanti… -