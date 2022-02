Stadi, si torna al 75% della capienza: da sabato le nuove norme (Di venerdì 18 febbraio 2022) . Al chiuso vige il limite del 60% È ufficiale: negli Stadi si torna alla capienza del 75% (al chiuso 60%) già da questo weekend: da sabato 19 febbraio in vigore le nuove norme. Con la pandemia che lentamente sta dando sempre più tregua, il Governo ha ammorbidire le misure anti Covid: tutto pubblicato in Gazzetta ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) . Al chiuso vige il limite del 60% È ufficiale: neglisialladel 75% (al chiuso 60%) già da questo weekend: da19 febbraio in vigore le. Con la pandemia che lentamente sta dando sempre più tregua, il Governo ha ammorbidire le misure anti Covid: tutto pubblicato in Gazzetta ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : +++Stadi, si torna alla capienza del 75% (al chiuso 60%) già da questo weekend: da sabato 19 febbraio in vigore le nuove norme+++#SerieA - AlexBazzaro : In Europa si torna a vivere. Stadi pieni, nessun divieto, obblighi cancellati. Da noi, tra 3 giorni milioni di per… - CalcioNews24 : Stadi, UFFICIALE: si torna al 75% - DanyRoss70 : RT @sportface2016: +++Stadi, si torna alla capienza del 75% (al chiuso 60%) già da questo weekend: da sabato 19 febbraio in vigore le nuove… - francescobonfi_ : RT @sportface2016: +++Stadi, si torna alla capienza del 75% (al chiuso 60%) già da questo weekend: da sabato 19 febbraio in vigore le nuove… -