Speed skating, Pechino 2022: Francesca Lollobrigida punta alla medaglia nella mass start, Giovannini per stupire (Di venerdì 18 febbraio 2022) Signore e signori domani calerà il sipario domani sulle Olimpiadi Invernali 2022 dello Speed skating a Pechino (Cina). L’ovale di ghiaccio cinese avrà in programma le mass start e le emozioni non mancheranno di certo. Tutti con Francesca Lollobrigida verrebbe da dire. La romana, che ha cominciato questi Giochi in maniera eccezionale con l’argento dei 3000 metri, si esibirà nella sua specialità principale che in stagione le ha regalato piazzamenti di un certo rilievo e soprattutto la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo a Calgary (Canada). Non sarà semplice perché l’azzurra si troverà a dover gestire una condizione tattica molto difficile. L’azzurra sarà l’unica rappresentante del Bel Paese al cospetto di ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Signore e signori domani calerà il sipario domani sulle Olimpiadi Invernalidello(Cina). L’ovale di ghiaccio cinese avrà in programma lee le emozioni non mancheranno di certo. Tutti converrebbe da dire. La romana, che ha cominciato questi Giochi in maniera eccezionale con l’argento dei 3000 metri, si esibiràsua specialità principale che in stagione le ha regalato piazzamenti di un certo rilievo e soprattutto la vittoriatappa di Coppa del Mondo a Calgary (Canada). Non sarà semplice perché l’azzurra si troverà a dover gestire una condizione tattica molto difficile. L’azzurra sarà l’unica rappresentante del Bel Paese al cospetto di ...

