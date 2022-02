Speed skating, le favorite per la mass start femminile. Francesca Lollobrigida sfida Schouten e Blondin (Di venerdì 18 febbraio 2022) Domani, 19 febbraio, sarà il giorno della mass femminile e calerà il sipario sulle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino per lo Speed skating. Fari puntati su Francesca Lollobrigida. La romana, che ha cominciato questi Giochi in maniera eccezionale con l’argento dei 3000 metri, si esibirà nella sua specialità principale che in stagione le ha regalato piazzamenti di un certo rilievo e soprattutto la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo a Calgary (Canada). Francesca, proveniente dal pattinaggio a rotelle, sa interpretare come poche il format e vorrà mettere a frutto quanto sa per centrare una medaglia. Non sarà semplice perché c’è l’imbarazzo della scelta in fatto di avversarie: i Paesi Bassi avranno Irene Schuoten (oro nei 3000 e nei 5000 metri a Pechino) e Marijke ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Domani, 19 febbraio, sarà il giorno dellae calerà il sipario sulle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino per lo. Fari puntati su. La romana, che ha cominciato questi Giochi in maniera eccezionale con l’argento dei 3000 metri, si esibirà nella sua specialità principale che in stagione le ha regalato piazzamenti di un certo rilievo e soprattutto la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo a Calgary (Canada)., proveniente dal pattinaggio a rotelle, sa interpretare come poche il format e vorrà mettere a frutto quanto sa per centrare una medaglia. Non sarà semplice perché c’è l’imbarazzo della scelta in fatto di avversarie: i Paesi Bassi avranno Irene Schuoten (oro nei 3000 e nei 5000 metri a Pechino) e Marijke ...

