Speed skating, la semifinale di Francesca Lollobrigida e quante si qualificano per l’atto conclusivo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Anche per quanto concerne lo Speed skating si avvia a conclusione il programma dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: domani, sabato 19 febbraio, le ultime medaglie ad essere assegnate saranno quelle delle mass start, con gli uomini che scenderanno in pista prima delle donne. Per quanto concerne la gara femminile le atlete in gara saranno 29, 14 nella prima semifinale e 15 nella seconda. Proprio nella serie più numerosa sarà presente anche Francesca Lollobrigida, unica azzurra in gara, impegnata dalle ore 09.02 italiane. Questa la progressione prevista nella specialità: le migliori 8 atlete di ogni semifinale avanzeranno alla finale, che scatterà alle ore 10.00 italiane, dopo l’ultimo atto maschile. L’azzurra, che indosserà il caschetto numero 1, è dunque l’atleta col miglior ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Anche per quanto concerne losi avvia a conclusione il programma dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: domani, sabato 19 febbraio, le ultime medaglie ad essere assegnate saranno quelle delle mass start, con gli uomini che scenderanno in pista prima delle donne. Per quanto concerne la gara femminile le atlete in gara saranno 29, 14 nella primae 15 nella seconda. Proprio nella serie più numerosa sarà presente anche, unica azzurra in gara, impegnata dalle ore 09.02 italiane. Questa la progressione prevista nella specialità: le migliori 8 atlete di ogniavanzeranno alla finale, che scatterà alle ore 10.00 italiane, dopo l’ultimo atto maschile. L’azzurra, che indosserà il caschetto numero 1, è dunque l’atleta col miglior ...

Advertising

zazoomblog : Speed skating a che ora gareggia Francesca Lollobrigida nella mass start? Programma preciso tv streaming startlist… - OA_Sport : #SPEEDSKATING Scopriamo chi sono le favorite per la mass start femminile: Francesca Lollobrigida va a caccia della… - ShineLux : RT @Coninews: MERAVIGLIOSO GHIOTTOOOOO! ?? Sul ghiaccio del National Speed Skating Oval Davide #Ghiotto è BRONZOOOOOOO ?? nei 10.000 metri d… - infoitsport : Speed skating, programma Olimpiadi 19 febbraio: orari mass start, tv, streaming, italiani in gara - alexcobra11 : @max_ambesi @DarioPuppo sì, siamo a 17 medaglie e c'è ancora la chance nel Curling (le ragazze sono in semifinale)… -