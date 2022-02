(Di venerdì 18 febbraio 2022) Pep, ex allenatoresostituito in corso di stagione da Roberto Venturato, hato a Il Resto del Carlino ildel suo...

Advertising

zazoomblog : SPAL Clotet svela il motivo dell'esonero: 'Non ci siamo trovati sul mercato' - #Clotet #svela… - psb_original : Clotet sulla SPAL: 'Sono convinto che la squadra si salverà. Ecco i motivi della rottura...' #SerieB - TUTTOB1 : RdC: 'Clotet: 'Spal, ritrova serenità per uscire dal tunnel. Esonero? Chiesi una rosa più corta e un innesto per re… - LucaLuke22 : Considerazioni/sfogo sulla #SPAL: - #Clotet fra cinque anni allenatore da Barcellona o Real Madrid -> esonerato a g… - serieB123 : SerieB Spal, Tacopina senza freni: “Ci mancano sette punti. E su Venturato…” -

Ultime Notizie dalla rete : SPAL Clotet

Con il mister Venturato in panchina, che ha preso il posto dia inizio del 2022, laha pareggiato tre partite e perso le ultime due con Reggina e Monza. (Getty Images) window.ore 14:00 Serie B 22a Giornata: Monza vs(diretta) Telecronaca: Edoardo Testoni Subentrato adurante la sosta natalizia, Roberto Venturato sta provando a cambiare la stagione della, ...Le parole del presidente Tacopina, ma anche il sentimento generale di ogni appassionato di Spal, sono state piuttosto ... mai stato una prima scelta né per Clotet e nemmeno per Venturato (ma ..."Spal, ritrova serenità per uscire dal tunnel", titola il Resto del Carlino. Pep Clotet si racconta: "La rottura? Chiesi una riduzione della rosa e un innesto per reparto, ma il club la vedeva ...