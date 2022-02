“Spacco la porta”. GF Vip, Alex Belli perde il controllo mentre parla di lei: “La faccio a pezzettini” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Neanche ha fatto in tempo ad entrare che già crea le sue prime (ma vecchie) dinamiche all’interno della casa del GF Vip. Parliamo naturalmente di Alex Belli, il grande ‘miracolato’ del reality. Dopo la diretta della puntata del giovedì, Belli ha avuto un lungo dialogo con Giucas Casella. In tanti hanno notato un passaggio in particolare, del discorso di Alex Belli, che non è proprio piaciuto. Qualcuno infatti ha accusato l’attore di Centrovetrine di aver provato a far scontrare l’illusionista contro un’altra concorrente del reality: Nathalie Caldonazzo. Belli, che non ha fatto mistero di non aver minimamente apprezzato il comportamento della Caldonazzo (l’ha chiamato “narciso parologico”) ha iniziato a parlarle dietro con Casella. Nelle socrese ore ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Neanche ha fatto in tempo ad entrare che già crea le sue prime (ma vecchie) dinamiche all’interno della casa del GF Vip. Parliamo naturalmente di, il grande ‘miracolato’ del reality. Dopo la diretta della puntata del giovedì,ha avuto un lungo dialogo con Giucas Casella. In tanti hanno notato un passaggio in particolare, del discorso di, che non è proprio piaciuto. Qualcuno infatti ha accusato l’attore di Centrovetrine di aver provato a far scontrare l’illusionista contro un’altra concorrente del reality: Nathalie Caldonazzo., che non ha fatto mistero di non aver minimamente apprezzato il commento della Caldonazzo (l’ha chiamato “narciso parologico”) ha iniziato arle dietro con Casella. Nelle socrese ore ...

