Spaccio di droga tra la Piana del Sele e gli Alburni, arrestato 18enne di Altavilla Silentina (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – È stato arrestato in flagranza di reato, dai carabinieri della locale stazione di Borgo Carilla e dai militari di Altavilla Silentina agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, un giovane di 18 anni, residente nel comune di Altavilla Silentina, accusato di detenzione e Spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, un giovane studente, è stato scovato dai militari mentre ad Altavilla Silentina era intento a vendere marijuana ad un uomo di Eboli. Individuato e fermato dai carabinieri, il 18enne è stato perquisito e i militari hanno rinvenuto 2,5 g di hashish e 2,2 grammi di marijuana, collocate in bustine già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato illegale dello ...

