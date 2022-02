Sony cambia tutto, ecco le nuove incredibili Sony LinkBuds che controlli con i gesti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sony ha appena lanciato una nuova tecnologia avveniristica nel settore delle cuffie wireless; utilizzerà un nuovo concetto di produzione audio insieme ad una modalità di controllo rapida ed intuitiva, integrata con il corpo dell’utilizzatore. Sony, col suo nuovo, prodotto, supera il concetto classico di cuffia wireless – ComputerMagazine.itL’ultimo trend in materia di tecnologia audio personale sono le cuffie true wireless, che consentono una comodità di utilizzo mai raggiunta dai modelli precedenti. A quanto pare, però, Sony sta aprendo una nuova strada, con una tecnologia del tutto nuova che punta a rendere obsoleti tutti i modelli precedenti. Si tratta delle Sony LinkBuds; questo nuovo concetto ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)ha appena lanciato una nuova tecnologia avveniristica nel settore delle cuffie wireless; utilizzerà un nuovo concetto di produzione audio insieme ad una modalità di controllo rapida ed intuitiva, integrata con il corpo dell’utilizzatore., col suo nuovo, prodotto, supera il concetto classico di cuffia wireless – ComputerMagazine.itL’ultimo trend in materia di tecnologia audio personale sono le cuffie true wireless, che consentono una comodità di utilizzo mai raggiunta dai modelli precedenti. A quanto pare, però,sta aprendo una nuova strada, con una tecnologia delnuova che punta a rendere obsoleti tutti i modelli precedenti. Si tratta delle; questo nuovo concetto ...

