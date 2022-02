“Sono offesa”. Cecilia Rodriguez contro Delia Duran: sbotta durante la puntata del GF Vip (Di venerdì 18 febbraio 2022) Delia Duran, il duro attacco anche fuori dalla casa del GF Vip 6. Insomma, nessuno sembra voler dare tregua alla gieffina. Non solo il duro sfogo di Soleil Sorge che sembra aver preso la decisione definitiva di voler chiudere l’amicizia con Alex Belli, andando anche contro Delia Duran, ma le critiche arrivano anche da Cecilia Rodriguez. Avete capito bene. Riavvolgiamo il nastro. Un riavvicinamento piuttosto intimo tra coniugi che non è stato visto di buon occhio persino da Soleil che ha subito sottolineato senza troppi filtri: “Il vostro non è amore libero perché non è libero di essere se stesso, il vostro è sesso libero!”. Poi l’affondo nei confronti di Delia: “Prima era piena di verve, gridava e rideva, adesso la vediamo…”. Ma anche fuori ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022), il duro attacco anche fuori dalla casa del GF Vip 6. Insomma, nessuno sembra voler dare tregua alla gieffina. Non solo il duro sfogo di Soleil Sorge che sembra aver preso la decisione definitiva di voler chiudere l’amicizia con Alex Belli, andando anche, ma le critiche arrivano anche da. Avete capito bene. Riavvolgiamo il nastro. Un riavvicinamento piuttosto intimo tra coniugi che non è stato visto di buon occhio persino da Soleil che ha subito sottolineato senza troppi filtri: “Il vostro non è amore libero perché non è libero di essere se stesso, il vostro è sesso libero!”. Poi l’affondo nei confronti di: “Prima era piena di verve, gridava e rideva, adesso la vediamo…”. Ma anche fuori ...

