Sonia Bruganelli | dopo tanti anni la verità | “Prima di Paolo ho…”

(Di venerdì 18 febbraio 2022)ha raccontato qualcosa di molto personale sul suo passato. Un discorso che pochi mesi fa ha innescato una reazione a catena di commenti e critiche nel web. La moglie diBonolis è impegnata come opinionista al Grande Fratello Vip e il suo percorso accanto alla Volpe e ad Alfonso Signorini sta per giungere al termine. Recentemente l’opinionista ha svelato qualcosa di inatteso sul suo passato.-Altranotiziaè molto apprezzata dal pubblico e, si sa, dice sempre quello che pensa senza peli sulla lingua. Durante il Grande Fratello Vip sono scaturite tante polemiche sui social ed una in particolare ha colpito i telespettatori. Di cosa si ...

Advertising

zazoomblog : Novità tagli capelli medi per la primavera 2022 loctopus haircut e la curtain bangs di Sonia Bruganelli - #Novità… - Luca190499 : RT @Mattiabuonocore: Domenica a Verissimo: Emma e Belen, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. - ANGELA81570326 : @pbipp02 @SBruganelli bravissima, infatti sta cosa di nome Sonia Bruganelli che manco riesce a comprendere il signi… - Laura04155925 : RT @koala_moonlight: chiedo scusa a sonia bruganelli che ci aveva avvisati su chi fosse davvero nathaly caldonazzo. questa frase detta a un… - matylel : @jerulinixsempre Grazie per ricordarci anche oggi che grande donna sia Sonia Bruganelli ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

si trucca davanti ad uno specchio da 165 mila euroCredo le abbiano dato fastidio delle risposte su di lei che mi hanno dato Alfonso Signorini e' .Credo le abbiano dato fastidio delle risposte su di lei che mi hanno dato Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli“. In compenso ha accettato il suo invito Ilary Blasi, una che in Rai non si vede spesso: ...A Barbara le ho fatto arrivare indirettamente l’invito ma non ha accettato. Credo le abbiano dato fastidio delle risposte su di lei che mi hanno dato Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli”.