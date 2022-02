Sondaggio Winpoll, Ferrandelli candidato preferito Terzo Polo a Palermo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - L'attuale assessore regionale siciliano all'Istruzione Roberto Lagalla e il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli sono tra i candidati sindaco di Palermo preferiti del Terzo Polo, come risulta dal Sondaggio Winpoll. In particolare sono stati prospettati diversi scenari. Nel primo una coalizione sostenuta da Fi,Udc, Fdi e Lega (che otterrebbe il 40,4 per cento), una coalizione sostenuta da Azione, Più Europa, Iv, Oso e Liste Centro (che otterrebbe secondo il Sondaggio il 20,2 per cento) e infine una coalizione sostenuta da Pd, M5S e Sinistra (che avrebbe il 39,4 per cento). In questo caso il candidato preferito del Terzo Polo sarebbe Fabrizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022), 18 feb. (Adnkronos) - L'attuale assessore regionale siciliano all'Istruzione Roberto Lagalla e il consigliere comunale Fabriziosono tra i candidati sindaco dipreferiti del, come risulta dal. In particolare sono stati prospettati diversi scenari. Nel primo una coalizione sostenuta da Fi,Udc, Fdi e Lega (che otterrebbe il 40,4 per cento), una coalizione sostenuta da Azione, Più Europa, Iv, Oso e Liste Centro (che otterrebbe secondo ilil 20,2 per cento) e infine una coalizione sostenuta da Pd, M5S e Sinistra (che avrebbe il 39,4 per cento). In questo caso ildelsarebbe Fabrizio ...

fisco24_info : Sondaggio Winpoll, a Palermo il 23,3 per cento voterebbe alle Politiche il Pd: (Adnkronos) - In caso di elezioni po… - fisco24_info : Sondaggio Winpoll, Trizzino candidato preferito centrosinistra: (Adnkronos) - Il deputato regionale siciliano Giamp… - StraNotizie : Sondaggio Winpoll, Trizzino candidato preferito centrosinistra - italiaserait : Sondaggio Winpoll, a Palermo il 23,3 per cento voterebbe alle Politiche il Pd - italiaserait : Sondaggio Winpoll, il 31 per cento dei palermitani ha poca fiducia in Orlando -