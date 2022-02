Sondaggio Winpoll, a Palermo Lagalla candidato preferito per il centrodestra (Di venerdì 18 febbraio 2022) Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - L'assessore regionale siciliano all'Istruzione Roberto Lagalla, ex rettore di Palermo, secondo un Sondaggio Winpoll, è per il 39,4 per cento dei cittadini intervistato il candidato di centrodestra preferito. Segue l'ex presidente dell'Ars Francesco Cascio, oggi medico tra i responsabili per l'emergenza Covid a Palermo, con il 29,9 per cento. E ancora Gianfranco Miccichè (FI), coordinatore regionale siciliano degli azzurri e Presidente Ars, con il 17,6 per cento. Infine, c'è anche la deputata di Fratelli d'Italia Carolina Varchi, con il 13,1 per cento dei votati. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022), 18 feb. (Adnkronos) - L'assessore regionale siciliano all'Istruzione Roberto, ex rettore di, secondo un, è per il 39,4 per cento dei cittadini intervistato ildi. Segue l'ex presidente dell'Ars Francesco Cascio, oggi medico tra i responsabili per l'emergenza Covid a, con il 29,9 per cento. E ancora Gianfranco Miccichè (FI), coordinatore regionale siciliano degli azzurri e Presidente Ars, con il 17,6 per cento. Infine, c'è anche la deputata di Fratelli d'Italia Carolina Varchi, con il 13,1 per cento dei votati.

fisco24_info : Sondaggio Winpoll, a Palermo il 23,3 per cento voterebbe alle Politiche il Pd: (Adnkronos) - In caso di elezioni po… - fisco24_info : Sondaggio Winpoll, Trizzino candidato preferito centrosinistra: (Adnkronos) - Il deputato regionale siciliano Giamp… - StraNotizie : Sondaggio Winpoll, Trizzino candidato preferito centrosinistra - italiaserait : Sondaggio Winpoll, a Palermo il 23,3 per cento voterebbe alle Politiche il Pd - italiaserait : Sondaggio Winpoll, il 31 per cento dei palermitani ha poca fiducia in Orlando -