Social Innovation Campus | il futuro nelle idee dei giovani

Advertising

CiesseviMilano : RT @FTriulza: L'intervento del #Ministro per le #Disabilità Erika Stefani all'#evento di chiusura del Social Innovation Campus 2022. Clic… - PCM_Expo2015 : L'intervento del #Ministro per le #Disabilità Erika Stefani all'#evento di chiusura del Social Innovation Campus 20… - FTriulza : L'intervento del #Ministro per le #Disabilità Erika Stefani all'#evento di chiusura del Social Innovation Campus 20… - PCM_Expo2015 : RT @VITAnonprofit: Giovani, startup e terzo settore: com’è andato il Social Innovation Campus 2022… - FTriulza : RT @VITAnonprofit: Giovani, startup e terzo settore: com’è andato il Social Innovation Campus 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Social Innovation

Sono stati oltre 6.000 i partecipanti all'edizione digitale delCampus 2022 promosso da Fondazione Triulza in Mind. L'evento si è sviluppato su un articolato programma culturale focalizzato sul tema "Tech per le comunità del futuro". Due ...EarliTec is the first company to use Dynamic Quantification of- Visual Engagement (DQSVE) ... ' We are thrilled to be at the forefront of thisand to support the evolution of this ...Milano, 18 feb. (askanews) - Sono stati oltre 6.000 i partecipanti all'edizione digitale del Social Innovation Campus 2022 promosso da Fondazione Triulza in Mind. L'evento si è sviluppato su un ...Milano, 17 feb. (askanews) - E' fondamentale costruire comunità coese e sostenibili: una risposta concreta a questa domanda arriva dalle soluzioni social tech, ovvero da quelle tecnologie in grado di ...